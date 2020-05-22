Президент Грузии поздравила Президента Ильхама Алиева

Политика 22 мая 2020 22:17 (UTC+04:00)
Президент Грузии поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В этот знаменательный день хотела бы подчеркнуть, что Грузия придает большое значение развитию дружеских и взаимовыгодных отношений с нашим сильным партнером - Азербайджанской Республикой. Уверена, что тесное сотрудничество между нашими странами будет углубляться и укрепляться во взаимных интересах наших народов.

Сегодня, когда мы столкнулись с глобальной пандемией, хочу особо подчеркнуть усилия и успехи Вашего правительства в борьбе с COVID-19. Верю, что совместными усилиями мы сможем одолеть коронавирус.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении к Вам, а также пожелания мира, процветания и прогресса дружественному народу Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Доллар вновь дорожает в обменниках Казахстана
Доллар вновь дорожает в обменниках Казахстана
В январе-апреле увеличились грузоперевозки из Турции в Казахстан
В январе-апреле увеличились грузоперевозки из Турции в Казахстан
В Казахстане с 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау
В Казахстане с 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана Политика 22:35
ЕС призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу Европа 22:27
Президент Грузии поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 22:17
Число заразившихся коронавирусом военных в ВС России составило более 1,4 тыс. Россия 22:00
В Германии запретили деятельность представительства т.н. "НКР" Политика 21:44
Король Испании поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 21:41
Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч Европа 21:35
Советник Трампа ожидает поворот к лучшему в области безработицы в США в июне США 21:29
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 116 тысяч Турция 21:21
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 21:12
Бизнес-корпорация в Туркменистане ожидает богатый урожай картофеля Туркменистан 20:51
Глава Индии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 20:49
Число заявок на участие в бесплатных пробных экзаменах в Азербайджане превысило 100 тысяч Общество 20:38
На ряде дорог Баку ведутся ремонтные работы Общество 20:35
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан Политика 20:09
Благодарственные письма: Господин Президент, Вы еще раз доказали, что в центре Вашей мудрой политики стоит гражданин Азербайджана и его благополучие Политика 20:06
Между главами МИД Азербайджана и Украины состоялся телефонный разговор Политика 19:49
Finex kredit о расширении кредитования в сфере сельского хозяйства Финансы 19:44
ГК «Туркменгаз» Туркменистана планирует диверсифицировать производство Киянлинского полимерного завода Энергетика 19:35
Из Стамбула в Баку чартерным рейсом AZAL доставлено еще 178 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 19:30
Рассмотрена возможность сотрудничества Туркменистана с Нидерландской судостроительной компанией Бизнес 19:19
В Азербайджане среди инфицированных коронавирусом есть и беременные женщины - TƏBİB Общество 19:12
В Азербайджане в продажу выпущено свыше 24 миллионов медицинских масок Общество 19:12
У сотрудников полиции, несущих службу в Бакинском метрополитене, коронавирус не диагностирован Общество 18:57
Объем грузоперевозок в Азербайджане незначительно увеличился Транспорт 18:56
Обсуждаются вопросы в связи с призывом на военную службу - Ибрагим Мамедов Общество 18:46
Карантинные учреждения в Азербайджане способны принять порядка 200-500 граждан в неделю Общество 18:41
В Азербайджане увеличится производство промышленных труб Бизнес 18:39
В период пандемии за государственный счет в Азербайджан возвращено свыше 10 тысяч граждан Общество 18:38
Azercell поддержал в регионах Азербайджана более 4000 семей (ФОТО) Общество 18:37
На карантин будут помещены 135 граждан Азербайджана, которые вернутся из Турции Общество 18:27
TƏBİB: Несоблюдение социальных правил на работе привело к росту инфицирования Общество 18:24
Вопрос открытия крупных торговых центров остается актуальным - TƏBİB Общество 18:11
Предатели - наши учителя Социум 18:11
Крайне не рекомендуется организация праздничных застолий - Рамин Байрамлы Общество 18:10
В течение карантинного периода СК PAŞA Sığorta полностью поддерживала своих клиентов Экономика 18:09
Dinlə - азербайджанские актеры читают стихи (ВИДЕО) Культура 18:09
Азербайджанская строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку Строительство 18:04
Рамин Байрамлы: Большинство тяжелых случаев и летальных исходов от коронавируса связаны с самолечением Общество 18:02
Очередной вклад в развитие образования: Азербайджанская Образовательная сеть предоставила учителям виртуальной школы мобильный интернет Экономика 18:01
TƏBİB: Возобновление полетов и открытие границ в ближайшее время не ожидается Общество 18:00
В Азербайджане будут проведены серологические исследования Общество 17:55
Airbus оказывает помощь в расследовании крушения A320 в пакистанском Карачи Другие страны 17:55
МИД: РФ сделает все, чтобы после октября ограничений на поставки оружия для Ирана не было Россия 17:52
Рамин Байрамлы: Среди скончавшихся от вируса выросло число лиц в возрасте 40-49 лет Общество 17:52
Проведение массовых мероприятий нецелесообразно и в будущем месяце -TƏBİB Общество 17:48
Свыше 90% инвестиций США в Азербайджан приходится на нефтегазовую отрасль Энергетика 17:47
Сложившаяся ситуация — не повод ужесточать режим карантина - Оперативный штаб Общество 17:42
Иран поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с пандемией Политика 17:41
Рамин Байрамлы: Пик инфицирования коронавирусом в Азербайджане пришелся на прошлую неделю Общество 17:38
Рамин Байрамлы: Среди медработников страны зафиксирован 681 факт инфицирования коронавирусом Общество 17:36
Четыре представителя науки Азербайджана удостоены Государственной премии - Распоряжение Политика 17:30
Строительная компания «Invest Proje» о реализации жилого проекта в Баку Строительство 17:28
Турал Гянджалиев: Организация нелегитимной «инаугурации» в Шуше нацелена на срыв мирных переговоров Политика 17:26
В металлургической промышленности Азербайджана зафиксирован рост Бизнес 17:12
Фонд агрострахования Азербайджана о долевом участии в уставном капитале управляющей компании Финансы 17:07
В Азербайджане выявлено 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59, скончались 2 человека – Оперативный штаб Общество 17:06
В Азербайджане многократно выросло производство строительного гипса Бизнес 17:01
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 17:00
Производство древесины в Азербайджане выросло в полтора раза Бизнес 16:58
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) Общество 16:53
Всемирная федерация туристических городов и Туркменистан обговорили развитие туризма в стране Финансы 16:50
Обнародован порядок возвращения вкладов клиентам ликвидированных банков Азербайджана Финансы 16:48
Волонтеры Агентства по развитию МСБ Азербайджана раздали предпринимателям и гражданам маски и перчатки (ФОТО) Общество 16:45
Чингиз Абдуллаев: Пишут кровью своего сердца, а не чернилами. И не бронзовой рукой, а всегда живой Культура 16:41
Азербайджанские эксперты о путях развития электронной коммерции в стране ИКТ 16:37
В Баку идет подготовка к праздничным ярмаркам (ФОТО) Общество 16:36
Разбившийся в Пакистане Airbus A320 был произведен 15 лет назад Другие страны 16:30
Современный Азербайджан — признанный лидер региона – депутат Госдумы РФ Политика 16:28
В Азербайджане определился победитель виртуального сезона КВН – избранные кадры (ВИДЕО) Интересное 16:26
Мазахир Эфендиев: Созданы все условия для международной интеграции волонтерского движения Азербайджана Политика 16:22
Азербайджанская компания о снижении спроса на услуги в строительном секторе Бизнес 16:15
Севиль Микаилова: Все страны заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ВИДЕО) Политика 16:11
Доллар вновь дорожает в обменниках Казахстана Казахстан 16:05
Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:05
Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны Политика 15:50
НБКО Азербайджана о предоставлении льготных периодов для погашения задолженностей Финансы 15:45
Второй тур муниципальных выборов пройдет во Франции 28 июня Европа 15:29
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана удостоены почетного звания Политика 15:26
Для участия в экзамене по азербайджанскому языку регистрацию прошли свыше 235 абитуриентов Общество 15:26
ГК Türkmenhimiýa обсудил совместные химические проекты с японской корпорацией Sojitz Бизнес 15:22
ВОЗ получила чуть меньше половины средств, необходимых для борьбы с COVID-19 Европа 15:20
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере охраны окружающей среды Политика 15:15
Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:11
Валех Алескеров назначен председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны - Указ Политика 15:10
Азербайджанская «Fenstar» отмечает значительное снижение спроса на продукцию компании Бизнес 15:09
Азербайджанцы в США столкнулись со страхом и ужасом. Странный эксперимент! (ВИДЕО) Интервью 15:09
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19 Европа 15:06
Пашинян дорого заплатит за "шоу" в Шуше Политика 14:51
Погода в Азербайджане ухудшится Общество 14:49
Глава Сербии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:45
В Грузию нельзя будет въехать без "паспорта COVİD" Грузия 14:36
В Туркменистане проводятся реформы в агропромышленном комплексе Бизнес 14:25
Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии Энергетика 14:23
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) Политика 14:21
В Пакистане разбился пассажирский самолет Другие страны 14:18
Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в борьбе с COVID-19 Политика 14:17
Bakcell предлагает 50 Гб интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов (ФОТО) Экономика 14:16
В Азербайджане утвержден временный порядок внутришкольного оценивания учащихся Общество 14:13
"Пираты Карибского моря" кавер-версия от азербайджанцев (ВИДЕО) Культура 14:07
Все новости