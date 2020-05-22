Президент Грузии поздравила Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
В этот знаменательный день хотела бы подчеркнуть, что Грузия придает большое значение развитию дружеских и взаимовыгодных отношений с нашим сильным партнером - Азербайджанской Республикой. Уверена, что тесное сотрудничество между нашими странами будет углубляться и укрепляться во взаимных интересах наших народов.
Сегодня, когда мы столкнулись с глобальной пандемией, хочу особо подчеркнуть усилия и успехи Вашего правительства в борьбе с COVID-19. Верю, что совместными усилиями мы сможем одолеть коронавирус.
Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении к Вам, а также пожелания мира, процветания и прогресса дружественному народу Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.