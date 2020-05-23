Посол Ирана поздравил азербайджанский народ с Днем Республики и праздником Рамазан

БАКУ/Trend/ - Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде поздравил Азербайджанское государство и азербайджанский народ с Днем Республики, сообщает в субботу Trend.

«От имени государства и народа Ирана искренне поздравляю братский и дружественный азербайджанский народ и Азербайджанское государство с наступающим 28 мая национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, совпадающим с праздником Рамазан, желаю устойчивого развития и прогресса. Иран и Азербайджан связывают общность языка, а также исторические, религиозные и культурные узы, что является действенным фактором для укрепления и развития сотрудничества между двумя соседними странами. Уверен, что, благодаря совместным усилиям, а также опираясь на дружественные связи и сильную волю высокопоставленных представителей двух стран, мы сможем вести развитие политических, экономических и культурных связей и отношений в сфере безопасности между странами к светлому будущему», - говорится в поздравлении посла.

Посол Ирана пожелал скорейшего искоренения коронавирусной инфекции во всем мире, и, в частности, в Азербайджане, выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную Ирану в борьбе с коронавирусом, и еще раз пожелал азербайджанскому народу и представителям руководства страны крепкого здоровья и благоденствия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)