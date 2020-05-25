Председатель Клуба «Валдай» о роли Азербайджана на международной арене - в проекте Гюльнары Мамедзаде «Наше время» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В очередном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" - председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей

Быстрицкий представляет свое видение происходящих в мире процессов, говорит о роли Азербайджана на международной арене, перспективах урегулирования застарелых конфликтов, планах сотрудничества Клуба «Вадай» с азербайджанскими партнерами и делится личными впечатлениями о Президенте Ильхаме Алиева.

Представляем полную видеоверсию этого выпуска: