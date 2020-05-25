Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо добиться высокого уровня технического оснащения во всех наших городах

БАКУ /Trend/ - Нам в принципе необходимо добиться высокого уровня технического оснащения во всех наших городах

Как передает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время ознакомления с транспортными средствами и специальной техникой, выделенными для Шамахинского района.

"С сегодняшнего дня автобусы должны выйти на линии. Затем – машины скорой медицинской помощи. На нынешнем этапе работ по оснащению Шамахинского района достаточно. Были выделены средства как из резервного фонда Президента, так и из государственного бюджета. Нам в принципе необходимо добиться высокого уровня технического оснащения во всех наших городах. В этом смысле Шамаха – первый город. Я уже говорил, что в других городах, во многих местах городской транспорт находится в ужасном состоянии. Нехватка коммунальной техники создает проблемы. Подготовьте предложения, чтобы обеспечить оснащение современной техникой всех наших городов – как пассажирским транспортом, коммунальной техникой, так и автомобилями скорой медицинской помощи. В Баку этот вопрос решен. Хотя и в Баку еще есть старые автобусы, они тоже постепенно заменяются новыми", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, во многие города была обеспечена отправка машин скорой медицинской помощи.

"Но время идет, срок их эксплуатации истекает, они выходят из строя, терпят аварии. Сегодня на примере Шамахинского района мы в принципе видим, сколько техники необходимо с учетом численности населения. Поэтому сколько техники нужно и другим районам - мы должны решить это комплексно, постепенно.Я дал указание принять меры, связанные и с ремонтом автомобильных дорог в городе Шамаха. Многие сельские дороги заасфальтированы, асфальтовые дороги проложены даже в отдаленные села", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что городские дороги находятся не в очень хорошем состоянии.

"Поэтому необходимо принять дополнительные меры как для продолжения прокладки сельских дорог, так и для модернизации дорожной инфраструктуры города Шамаха. В плохом состоянии находятся и остановки. Новая техника послужит модернизации всей городской инфраструктуры. Главное – это здоровье и безопасность людей. Эти современные машины скорой медицинской помощи нужны повсюду, причем они произведены ведущими компаниями. Конечно, новые автобусы принесут удобство. Это также очень важно с точки зрения безопасности", - добавил Президент Ильхам Алиев.