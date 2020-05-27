Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наше независимое развитие будет продолжительным и государственная независимость Азербайджана будет жить вечно (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил на официальной странице в Facebook публикацию по случаю 28 Мая - Дня Республики.
Как сообщает Trend, в публикации говорится: "Сегодняшнее Азербайджанское государство, являющееся преемником Азербайджанской Демократической Республики, воплотило мечты нашего народа о независимости. Уверен, что наше независимое развитие будет продолжительным и государственная независимость Азербайджана будет жить вечно".
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