Символы Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Мосты "Мучеников 15 Июля", "Султана Мехмеда Фатиха" и "Султана Селима Явуза", а также Галатская башня в связи с 28 мая - Днем Республики Азербайджана были освещены цветами азербайджанского флага, сообщает Trend со ссылкой на Генконсульство Азербайджана в Стамбуле.
Освещение мостов и башни цветами азербайджанского флага 27 и 28 мая происходит по инициативе Генерального консульства, при поддержке министерства иностранных дел Турции, Главного управления автомобильных дорог и мерии Стамбула.
Отметим, что впервые в истории Галатская башня освещается цветами флага зарубежной страны.
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан!(ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наше независимое развитие будет продолжительным и государственная независимость Азербайджана будет жить вечно (ФОТО)
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО)
5 миллионов бьющихся сердец! Лидер сотовой связи страны Azercell поздравил своего 5-ти миллионного абонента! (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончались 2 человека — Оперативный штаб
Дарья Гревцова: Россия поддерживает позицию Азербайджана в карабахском вопросе и стабильность в регионе
В Азербайджане такси без прозрачных перегородок не могут заниматься междугородними пассажироперевозками (ФОТО)
Восточный комитет германской экономики и Туркменистан рассмотрели реновацию водного хозяйства страны
Каждому историку и политику известно, что Карабах - это центр азербайджанской истории и культуры - казахстанский политик
Адиль Алиев: У Армении нет морального права выдвигать какие-либо требования против Азербайджана в связи с ЕСПЧ
Азербайджан четко проводит свою независимую линию, уважая при этом интересы стран, с которыми сотрудничает - депутат Госдумы РФ
Азербайджан становится крупным транспортным узлом, где стыкуются масштабные геоэкономические проекты - российский эксперт