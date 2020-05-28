Символы Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мосты "Мучеников 15 Июля", "Султана Мехмеда Фатиха" и "Султана Селима Явуза", а также Галатская башня в связи с 28 мая - Днем Республики Азербайджана были освещены цветами азербайджанского флага, сообщает Trend со ссылкой на Генконсульство Азербайджана в Стамбуле.

Освещение мостов и башни цветами азербайджанского флага 27 и 28 мая происходит по инициативе Генерального консульства, при поддержке министерства иностранных дел Турции, Главного управления автомобильных дорог и мерии Стамбула.

Отметим, что впервые в истории Галатская башня освещается цветами флага зарубежной страны.