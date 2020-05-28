Президент Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Ирака в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Рад передать Вам от имени народа Ирака и от себя лично самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - развития и процветания.

Молю Всевышнего Аллаха о скорейшем избавлении от беды коронавируса. Можете быть уверены в приверженности иракской стороны к усилению сотрудничества между нашими дружественными странами и народами",- говорится в поздравительном послании.