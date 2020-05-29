Посол Азербайджана в Великобритании ответил на решение ЕСПЧ в отношении Рамиля Сафарова

БАКУ /Trend/ - В изданной в газете "Guardian" статье опубликован ответ посла Азербайджанской Республики в Великобритании на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) .

Как передает Trend со ссылкой на МИД, в статье подчеркивается, что Нагорный Карабах не является «спорной территорией» и является неотъемлемой, международно признанной частью Азербайджана, и что семь районов Азербайджана оккупированы Арменией на протяжении более 25 лет, более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сообщается также, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, призывающие к немедленному и безоговорочному выводу армянских войск с территории Азербайджана, но эти резолюции еще не выполнены.

В статье отмечается, что Рамиль Сафаров в детстве был в принудительном порядке выслан из своего родного города Джабраила, который в настоящее время находится под армянской оккупацией. Также говорится, что его экстрадиция из Венгрии в Азербайджан, где он находился в заключении в течение восьми лет, была осуществлена ​​на законных основаниях и что любой глава суверенного государства имеет конституционное право помиловать своих граждан.

В заключение подчеркивается, что хотя Азербайджан призывает к справедливости по отношению к беженцам и вынужденным переселенцам, Армения использует все средства и платформы для усиления своей оккупации азербайджанских территорий.