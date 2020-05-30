Афет Гасанова: Внимание и забота о вынужденных переселенцах — одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана

Политика 30 мая 2020 09:48 (UTC+04:00)
Афет Гасанова: Внимание и забота о вынужденных переселенцах — одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Афет Гасанова: Внимание и забота о вынужденных переселенцах — одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Открытие на днях современного жилого комплекса "Гобу Парк - 3", возведенного для 1336 семей вынужденных переселенцев, с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, является очередным наглядным примером государственной заботы о вынужденных переселенцах.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат сообщила, что новый поселок отвечает всем современным требованиям.

«В то же время в комплексе «Гобу Парк - 3» будет действовать школа на 960 учеников, а также построен большой детский сад, что крайне важно для обеспечения качественным образованием детей вынужденных переселенцев. В Азербайджане все проблемы лиц этой категории последовательно находят свое решение.

Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева каждый раз своей деятельностью показывают, с какой заботой и вниманием они относятся к вынужденным переселенцам. Как известно, в рамках реализуемых в поселке Гобу трех проектов в целом жильем будет обеспечено порядка 3 700 семей вынужденных переселенцев, то есть около 20 тысяч людей. Это важный шаг в свете улучшения условий жизни лиц данной категории», - сказала Афет Гасанова.

Она отметила, что решение социальных проблем вынужденных переселенцев всегда находится в центре внимания государства.

«С 2003 года с целью улучшения условий жизни, обеспечения занятости беженцев и вынужденных переселенцев Президент Ильхам Алиев подписал свыше 70 указов и распоряжений, принял множество государственных программ. На сегодняшний день в различных регионах страны для лиц этой категории возведено свыше 100 городков, более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены квартирами, частными домами. В то же время, осуществляется масштабная работа в направлении повышения занятости вынужденных переселенцев. В пример можно привести создание для них в новых поселках рабочих мест, производственных участков и центров обслуживания», - добавила Гасанова.

Депутат подчеркнула, что одним из самых важных вопросов является то, что несмотря на охвативший весь мир финансовый и экономический кризис, в стране не был отменен ни один социальный проект, в том числе ни одна программа в связи с вынужденными переселенцами.

«Как известно, сегодня пандемия коронавируса охватила весь мир, резко упали цены на нефть, даже развитые страны мира испытывают трудности. Однако в такой тяжелой ситуации в стране без задержек успешно реализуются все запланированные социальные проекты», - сказала Афет Гасанова.

Она отметила, что глава государство неустанно трудится для повышения уровня жизни не только вынужденных переселенцев, но лиц из малообеспеченных слоев общества, и Азербайджан, который сегодня стал развитой страной с сильной экономикой, обладает таким потенциалом.

«Все это результат продуманной и успешной политики Президента Ильхама Алиева. Эта работа осуществляется только за счет внутренних ресурсов без получения помощи извне. Проделанная работа показывает, что политика главы государства направлена на повышение социального благосостояния и обеспечение безопасности гражданина Азербайджана. Эта политика поддерживается и самим народом», - подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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Афет Гасанова: Внимание и забота о вынужденных переселенцах — одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана
Афет Гасанова: Внимание и забота о вынужденных переселенцах — одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана
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