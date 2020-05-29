Состоялся телефонный разговор между председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой

БАКУ/Trend/ - Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп как от своего имени, так и от имени членов Собрания поздравил по случаю национального праздника - 28 Мая - Дня Республики - спикера Милли Меджлиса (парламент) Сахибу Гафарову, а также всех депутатов и азербайджанский народ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщила Сахиба Гафарова. Спикер Милли Меджлиса выразила благодарность за поздравление, и отметив, что этот праздник является общим праздником Азербайджана и Турции, которые являются одной нацией и двумя государствами, передала ответные поздравления своему турецкому коллеге.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)