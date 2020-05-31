Али Гусейнли: Глава государства преподал урок истории современного Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев во время открытия жилого комплекса "Гобу Парк-3", состоявшегося 28 мая в День Республики, рассказал о работе, проделанной Азербайджанской Демократической Республики (АДР), а также напомнил о допущенных ошибках, передаче Иревана Армении и о проблемах в связи другими историческими вопросами.

Об этом в ходе обсуждения текущих вопросов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал первый вице-спикер Али Гусейнли, сообщает в воскресенье Trend.

Первый вице-спикер отметил, что глава государства, раскрыв важные вопросы, связанные с современной историей Азербайджана, также преподал урок историкам: «Заявления главы государства носили рекомендательный характер, а также связаны с необходимостью делать выводы из ошибок и не допускать их в будущем».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)