Глава Португалии поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Господин Президент. Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, а народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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