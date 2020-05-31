Глава Португалии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Господин Президент. Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, а народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в поздравительном письме.