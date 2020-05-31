Папа Римский Франциск поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Папа Римский Франциск в воскресенье отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и всем Вашим соотечественникам самые добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики. Да ниспошлет Всевышний всем людям, особенно в это тяжелое время, когда бушуют пандемия COVID-19, возможность жить в достойной, безопасной и здоровой среде для построения более справедливого и сплоченного общества.
Да благословит Господь Ваше превосходительство и весь азербайджанский народ", - говорится в поздравительном письме.
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 248 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечился 101, скончались 2 человека – Оперативный штаб
С руководителями ТЦ "Садарак” и “Бина” обсудили правила поведения и санитарные меры - минэкономики Азербайджана
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно избыточную часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом
Письма граждан: Господин Президент, верим, что под Вашим руководством Азербайджан будет развиваться еще более динамично