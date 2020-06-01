На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей.

Как сообщает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится: "Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.