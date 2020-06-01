БАКУ/Trend/ - Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое будет проведено второго июня.

Как сообщает в понедельник Trend, в повестку вошли три вопроса.

Это две поправки в Кодекс об административных проступках и одна поправка в закон "Об адресной государственной социальной помощи".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)