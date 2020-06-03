Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Тертерский район.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Тертер, и возложил к нему цветы.
Лента новостей
Сдана в эксплуатацию после реконструкции дорога Бурудж-Гюлабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы (ФОТО)
Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение о взаимном освобождении от визы между Азербайджаном и Турцией
Европейский суд по правам человека забыл человечность и права - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)