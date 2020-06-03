Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район (ФОТО)

Политика 3 июня 2020 13:15 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Тертерский район.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Тертер, и возложил к нему цветы.

Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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