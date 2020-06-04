Президент Ильхам Алиев: Мы набираемся сил, мы должны стать и станем еще сильнее

БАКУ /Trend/ - Мы набираемся сил, мы должны стать и станем еще сильнее.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой спортсменов после ознакомления с Тертерским олимпийским спортивным комплексом.

"Мы в разы сильнее Армении в экономической, военной сфере и продемонстрировали это, в том числе на поле боя. Они напали на нас, а мы дали отпор и посадили их на место. Освободили часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов. Что сделали они? Бомбили наши села, вот здесь, в Тертере. После апрельских боев я приехал и увидел эти бомбы, снаряды, побывал в домах. Они бомбили город Тертер, села Тертера и Агдама. Если это не фашизм, то что же? Нельзя воевать с мирным населением. Они оказались бессильны перед нашей армией, бежали, оставив свои позиции, и что сделали? Применили силу против мирного населения. Они считали, что это подействует на тертерцев, агдамцев. Ни один человек не сдвинулся с места, ни один! Они еще раз убедились в том, что азербайджанский народ - великий народ. Побывав здесь после апрельских боев, я еще раз увидел мужество тертерцев. Я убедился в том, что они никогда не оставят свои земли и никуда не уйдут. Понял, что несмотря на все угрозы, они твердо стоят на своей земле", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, апрельские бои должны были послужить уроком нашим горе-соседям.

"Вслед за этим, в 2018 году – нахчыванская операция. Там тоже под наш контроль перешли тысячи гектаров земли. Мы освободили оккупированные земли. Азербайджанская армия показала свою мощь. Источник нашей силы – азербайджанский народ. Источник армянской армии – иностранные пожертвования. Они открыто признают, что без внешней поддержки эта страна пропадет, у нее нет будущего. Потому что они притязают на территории, можно сказать, всех соседей: открыто – на территории Азербайджана и Турции, скрыто - другой соседней страны. Несмотря на то, что они живут на нашей исторической земле. Эту историю должны знать все, в особенности, молодежь, знать такой, какая она есть", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что территория нынешней Республики Армения – древняя азербайджанская земля.

"Это – факт, исторический факт. Не надо далеко ходить. Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале ХХ века. Каждый увидит, что, можно сказать, абсолютное большинство топонимов на всей территории нынешней Армении имеет азербайджанское происхождение. Прошу наших ученых опубликовать это, чтобы каждый увидел. Пусть выпустят небольшую брошюру. Азербайджанские названия, названия городов, сел на территории нынешней Армении изменены. В каком году они изменены? Поэтому, когда мы говорим сегодня о том, что нынешняя Армения создана на исторических азербайджанских землях, то говорим абсолютную правду. Нам хорошо известно, что армяне были переселены на наши земли, в том числе на территорию нынешней Армении, в начале XIX века, после русско-персидской войны. Тертерцы хорошо знают, знает и азербайджанский народ, что в 1978 году в одном из сел на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области был возведен памятник, отражающий 150-летие переселения армян в этот регион. Вычтите из 1978 года 150 лет, значит, они поселились в 1828 году", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что как только началась война, памятник разрушили, но его фрагменты остались, сегодня любой человек может поехать и посмотреть.

"Надо показать и его фотоснимки. Они – пришлые, были переселены на наши земли из Восточной Анатолии и Ирана. Этот процесс происходил с начала XIX века, а впоследствии получил еще более широкий размах. Когда я говорю, что Иреван – наша древняя земля, то говорю абсолютную правду. Это знает каждый. Иначе почему Азербайджанская Демократическая Республика приняла решение передать, подарить Иреван Армении. Причем когда? Спустя день после провозглашения независимости. Независимость была провозглашена 28 мая 1918 года. А 29 мая 1918 года было принято решение, причем не единогласное. Были и противники данного решения, но их мнение не было учтено. Азербайджанской Демократической Республикой было принято решение передать, подарить Иреван Армении. Это нельзя забывать, нельзя и простить. Пусть каждый знает это. Якобы после этого Армения отказалась бы от других притязаний к Азербайджану. Отказалась? Нет! Наш древний край Зангезур также был передан Армении. С передачей Зангезура произошло географическое разделение большого тюркского мира, основная часть Азербайджана была лишена границы с Турцией. Наша граница с Турцией находится только в Нахчыванской Автономной Республике. Отказались армяне от своих притязаний после передачи им Иревана?

Нагорно-карабахский конфликт. И вновь притязания на земли. Отказались? Кто может обосновать передачу Армении Иревана – нашего древнего города, построенного азербайджанцами? Кто может обосновать это? Кто? Пусть встанет и скажет: я считаю, что Азербайджанская Демократическая Республика поступила правильно. Пусть скажет. Поэтому, знаете, попадать под влияние мифологии – самое последнее дело. Вы, молодежь, вся молодежь должны знать историю такой, какая она есть. Должен также сказать – это событие произошло в 1918 году, но впервые вопрос, связанный с этим историческим фактом, поднял я. До меня никто его не поднимал. В наших исторических книгах, может, в редких случаях встретишь это. Словно такого факта не было. Я поднял этот вопрос. Поднял с различных трибун, в том числе, находясь за рубежом, и сказал, что это – наш город, наша земля. Каждый должен знать свою историю", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, что касается конфликта, то есть один путь его разрешения – восстановление территориальной целостности нашей страны.

"Другого пути нет. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Недавно я сказал, что мы набираемся сил, мы должны стать и станем еще сильнее. В то же время геополитическая ситуация должна быть такой, чтобы все наши шаги увенчались успехом. Я говорил, что Карабах – это Азербайджан, и хочу повторить: Карабах и Нагорный Карабах, являющийся его составной частью, - это Азербайджан, и восклицательный знак. Вся азербайджанская общественность, наш народ поддерживают эту позицию, поддерживают проводимую мною политику, в том числе политику по данному вопросу. Хочу еще раз поздравить вас с этим прекрасным событием. Открытие в Тертере Олимпийского комплекса имеет большое значение. Молодежь, набирающаяся здесь сил, внесет вклад в успешное развитие нашей страны. Я уверен в этом. Еще раз поздравляю вас!", - сказал Президент Ильхам Алиев.