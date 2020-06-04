Комитет по здравоохранению парламента Азербайджана обсудит сегодня ряд законопроектов
БАКУ /Trend/ - Сегодня на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет обсужден ряд законопроектов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.
Согласно информации, будут обсуждены законопроект "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" (в первом чтении) и поправки, предлагаемые в законы "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "О недрах Земли", "О защите окружающей среды", "О государственной пошлине".
В обсуждениях примут участие также эксперты в ряде сфер.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию и в этой организации царят антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия
Президент Ильхам Алиев: Позиция, которую сегодня международные организации демонстрируют в связи с нагорно-карабахским конфликтом, отражает истину и справедливость
Президент Ильхам Алиев: В последние годы для социально-экономического развития Тертерского района была проделана большая работа
Президент Ильхам Алиев: Развитие спорта – это здоровье народа, и азербайджанский народ должен быть здоровым
Президент Ильхам Алиев: Никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, таким независимым и свободным, как сейчас
Нельзя допустить, чтобы угроза коронавируса обернулась катастрофой для страны - народный писатель Натиг Расулзаде
Число ежедневно зараженных от 30 выросло до более 300! Необходимо осознавать серьезность текущей ситуации – народный артист Мурад Гусейнов
От коронавируса стали умирать молодые! Необходимо строго соблюдать карантинный режим – Омар Эльдаров
Президент Ильхам Алиев сделал выговор главе ИВ: Настоящее название Сисиана – Гаракильсе. Впоследствии армяне назвали его Сисианом. Поэтому сотрите это и напишите Гаракильсе
В Азербайджане выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 101, скончались пять человек – Оперативный штаб
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию реконструированной электрической подстанции «Агджабеди-2» (ФОТО/ВИДЕО)
Президенту пишут: Предпринятые Вами целенаправленные шаги в эти тяжелые дни вновь подтвердили, что Вы всегда рядом с народом
BP применит новый инструмент для повышения эффективности операций на всех своих морских платформах в Азербайджане