Комитет по здравоохранению парламента Азербайджана обсудит сегодня ряд законопроектов

БАКУ /Trend/ - Сегодня на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет обсужден ряд законопроектов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно информации, будут обсуждены законопроект "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" (в первом чтении) и поправки, предлагаемые в законы "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "О недрах Земли", "О защите окружающей среды", "О государственной пошлине".

В обсуждениях примут участие также эксперты в ряде сфер.

(Текст: Кямаля Сеидова)