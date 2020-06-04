В ряде городов Азербайджана ужесточается режим карантина

БАКУ /Trend/ - В связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина.

Как сообщает в четверг Trend, в своем обращении к гражданам премьер-министр Али Асадов сообщил, что в связи с этим Оперативным штабом при Кабинете министров принято соответствующее решение.

"Соблюдение требований, указанных в решении, носит обязательный характер. При росте случаев инфицирования в других городах, режим карантина будет ужесточен и там.

Контроль за выполнением решения поручен министерству внутренних дел. В завершение хочу еще раз отметить, что цель всех принятых мер заключается в защите здоровья и жизни граждан", - сказал Али Асадов.

(Текст: Турал Гараджаев)