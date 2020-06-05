Обнародован новый состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией от Милли Меджлиса
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане названы новые члены Комиссии по борьбе с коррупцией от Милли Меджлиса (парламента), сообщает в пятницу Trend.
Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента).
После обсуждений были утверждены кандидатуры следующих лиц:
Алиев Адиль Абыш оглу - первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента);
Нагиев Арзу Насиб оглу – депутат;
Агазаде Амина Гамид гызы – депутат;
Мирбашир оглу Эльшад – депутат;
Мирзоев Сафа Аббас оглу - руководитель Аппарата Милли Меджлиса.
Напомним, состав комиссии формируется из пяти членов Милли Меджлиса, пяти - Конституционного Суда, пять назначает Президент Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)