Посол Франции встретился с главой азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс встретился с руководителем азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Туралом Гянджалиевым. Об этом Trend cообщает со ссылкой на страницу дипломата в соцсети Twitter.

Как отмечается, в ходе встречи обсуждался вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Вчера у меня состоялась встреча с Туралом Гянджалиевым. В ходе встречи обсуждалось, прежде всего, содействие диалогу и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - пишет посол.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.