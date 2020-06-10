Президент Ильхам Алиев утвердил двусторонние документы между Азербайджаном и Туркменистаном

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане и посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике».

Соглашение было подписано 11 марта 2020 года в Баку.

Президент Ильхам Алиев также подписал закон об утверждении «Протокола о внесении дополнений и изменений в Соглашение о международном автомобильном сообщении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана от 19 мая 2008 года».

Протокол был подписан 11 марта 2020 года в Баку.