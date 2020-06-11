Члены Рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям встретились с послом Грузии

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламенте) состоялась встреча между членами Рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям и послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент.

Руководитель группы Арзу Нагиев отметил, что взаимные визиты играют важную роль в развитии отношений между странами, что сотрудничество с Грузией в политической, экономической и гуманитарной сферах развивается по нарастающей.

Депутат рассказал об исторических дружественных отношениях между странами.

Касаясь вопросов стратегического партнерства, было подчеркнуто, что благодаря существующим совместным проектам отношения между двумя странами достигли качественно нового уровня.

Нагиев также проинформировал посла о реформах, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым.

Затронув нагорно-карабахский конфликт, депутат подчеркнул, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана.

«Мы поддерживаем решение проблемы в рамках норм международного права», - отметил Арзу Нагиев.

Посол Грузии Зураб Патарадзе рассказал об успехах, достигнутых двумя странами, подчеркнув, что Азербайджан - один из самых крупных инвесторов Грузии.

По его словам, взаимные визиты вносят вклад в укрепление двусторонних связей.

Он добавил, что Грузия намеренная расширять сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах.

Во встрече приняли участие члены Рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Амина Агазаде, Мазахир Эфендиев, Нагиф Гамзаев, Турал Гянджалиев, которые поделились мнениями о развитии двустороннего сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)