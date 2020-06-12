БАКУ/Trend/ - США направили в Азербайджан гуманитарную помощь с целью оказания поддержки стране в борьбе с инфекцией коронавируса, передает в пятницу Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Как сообщили в посольстве, помощь была оказана по линии организаций - Европейское командование вооружённых сил США и представительство Агентства США по международному развитию в Азербайджане.

В посольстве отметили, что гуманитарная помощь заключалась в передаче жизненно важного оборудования Агентству пищевой безопасности Азербайджана.

«Европейское командование вооружённых сил США и USAID в Азербайджане доставили жизненно необходимое оборудование Агентству пищевой безопасности Азербайджана, чтобы помочь стране в борьбе с COVID-19», - говорится в сообщении посольства.