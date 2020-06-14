Парадный расчет Азербайджанской Армии отправился в Москву (ВИДЕО)
Парадный расчет в составе 75 военнослужащих Aзербайджанской армии отправился сегодня в Москву для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.
Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны.
Завершившиеся в Баку подготовительные тренировки азербайджанские военнослужащие продолжат в Москве, наряду с парадными расчетами других стран.
Отметим, что на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.
Лента новостей
Заразившийся коронавирусом поэт: Призываю всех наших граждан понимать друг друга и быть ответственными
Нарушители требований жесткого карантинного режима будут привлечены к административной и уголовной ответственности
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов
В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино
В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб