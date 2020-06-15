Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Дня национального спасения.

Как сообщает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днём национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!".