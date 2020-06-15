Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Дня национального спасения.
Как сообщает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится:
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днём национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!".
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем национального спасения (ФОТО)
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