Сахиба Гафарова: День национального спасения - это в прямом смысле слова история спасения азербайджанского народа и государственности

БАКУ /Trend/ - День национального спасения является переломным моментом в современной истории Азербайджана. Это в прямом смысле этого слова период спасения азербайджанского народа и государственности.

Как сообщает в понедельник Trend, эти мнения отразились в статье спикера Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой под заголовком «Переломный момент в современной истории Азербайджана», опубликованной в газете «Азербайджан».

Спикер отмечает, что распад Советского союза, просуществовавшего 70 лет, привел к изменению геополитической ситуации в регионе, и бывшие советские республики обрели независимость. Важнейшей стратегической задачей, стоящей перед Азербайджаном на данном этапе, было укрепление основ ее формальной независимости и обеспечение его существования как суверенного государства. Однако добиться этой высшей цели не удалось, и до 1993 года государственная независимость Азербайджана была условной. До июня 1993 года идеалы и стремления нашего народа к независимости не воплотились в жизнь из-за бездарного управления сменяющих друг друга некомпетентных властей, Азербайджан вновь столкнулся с угрозой потери суверенитета.

«Наблюдающиеся в тот период хаос, анархия, грабежи, произвол, преступные действия, совершенные в то время незаконными вооруженными формированиями, превращение Азербайджана в полигон для политического и идеологического противостояния зарубежных спецслужб, возникновение тенденций сепаратизма и раскола в некоторых регионах поставили под вопрос государственную независимость. Тотальный экономический кризис все больше усугублялся, устои государства пошатнулись. С другой стороны, расширялась политика агрессии Армении против Азербайджана», - говорится в статье.