Президент Ильхам Алиев: Участие Всемирного банка в программе самозанятости будет в объеме примерно 100 миллионов долларов США

БАКУ /Trend/ - Участие Всемирного банка в программе самозанятости будет в объеме примерно 100 миллионов долларов США.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с новоназначенным вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.

"Рад, что мы имеем возможность поговорить о планах на будущее и, возможно, рассмотреть уже проделанную работу. Мы очень довольны уровнем сотрудничества со Всемирным банком. Мы весьма признательны Всемирному банку за постоянную поддержку Азербайджана и важных проектов, реализуемых нами при вашей финансовой поддержке. Особая благодарность за поддержку, оказанную вами TANAP. Как вам, наверное, известно, реализация проекта «Южный газовый коридор» подходит к концу. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы завершим все строительные работы. Конечно, вклад Всемирного банка в реализацию TANAP, являющегося одной из важнейших частей Южного газового коридора, высоко оценивается", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, это, несомненно, стало хорошим сигналом для поддержки данного важного проекта и другими банками.

"Я также рассмотрел уже реализованные проекты. Они охватывают многие сферы. Мы очень признательны за важный вклад. В целом, на проект выделено более 3,5 миллиарда долларов. Конечно, у нас еще больше планов на будущее. Планов, связанных с модернизацией страны, развитием неэнергетического сектора экономики и, безусловно, продолжением вложения инвестиций в инфраструктуру. Таким образом, я уверен, что в дальнейшем у нас будет очень позитивное сотрудничество", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил особую признательность Всемирному банку за незамедлительный ответ на его обращение об оказании поддержки Азербайджану в связи с программой самозанятости.

"Это обращение было представлено в январе 2019 года, и менее чем за год мы уже завершили всю подготовительную работу. Мне сообщили, что участие Всемирного банка в программе самозанятости будет в объеме примерно 100 миллионов долларов США. Благодарим за это. В нынешнем году мы планируем охватить этой программой около 15 тысяч человек, и дополнительное финансирование со стороны Всемирного банка, конечно, высоко оценивается и приветствуется", - добавил Президент Ильхам Алиев.