Сахиль Керимли: Своим поведением Пашинян позорит себя на весь мир

БАКУ/Trend/ - Без сомнения одним из самых важных событий последних дней стало выступление Президента Ильхама Алиева на саммите Восточного партнерства в формате видеоконференции. Посвятив значительную часть своей речи армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, глава государства, как всегда, отдал предпочтение наступательной дипломатии. Озвучив голос правды нашей страны с влиятельной международной платформы, Президент Азербайджана в очередной раз разоблачил агрессивную политику Армении. Весомыми фактами и доказательствами, представленными мировому сообществу, Президент Ильхам Алиев разнес в пух и прах государственную политику Армении, основанную на фашистской идеологии.

Находящаяся в плачевном состоянии и полном упадке Армения, безусловно, несопоставима с Азербайджаном, который славится во всем мире своей силой и мощью. Несмотря на то, что Азербайджан терпит оккупацию части своей территории и военную агрессию в течение многих лет, он достиг больших результатов в социально-экономической сфере. ВВП страны многократно увеличился, уровень бедности находится на минимуме. Теперь основным торговым партнером страны является Евросоюз. Азербайджан является надежным поставщиком нефти в европейские страны. В скором времени Азербайджан начнет снабжать страны Европы и природным газом. То есть нет ни одной проблемы, которую не смогла бы решить молодая независимая страна, добившаяся неисчисляемых успехов. Единственная проблема - нагорно-карабахский вопрос, который продолжает оставаться нерешенным ввиду деструктивной позиции Армении. В этом и заключается вся государственная политика страны-агрессора, которой придерживается премьер-министр страны Никол Пашинян. Своими неудачными выступлениями и некомпетентными репликами на международной арене он всегда становится объектом посмешища, выставляя Армению в еще более уничижительном свете. Это очевидно, так как Президент Ильхам Алиев каждый раз указывает Пашиняну его место и сокрушительными дипломатическими ударами ставит его в трудное положение.

А то, что во время видеоконференции премьер Армении был в маске, это вообще отдельная тема для обсуждения. Это дешевое, неуместное шоу с использованием маски, вызывающее смех и отвращение, подрывает и без того низкий авторитет армянского премьера на международной арене. Пашиняну стоило бы учесть, что он сидит перед камерой один, и если рядом никого нет, то надобности в маске соответственно тоже нет, причем когда ни один глава государства не был в маске. Бездарный английский армянского премьера во время саммита, чтение текста с бумаги, вынужденный переход затем на армянский, бессвязная, несуразная, в целом насыщенная ложью и выдумками речь Пашиняна являются показателем истинной сущности представителя страны-агрессора.

Таким образом, Пашинян в очередной раз попал в безвыходное положение и опозорился на весь мир, оставшись бессильным перед весомыми фактами, основанными на исторической правде, приведенными Президентом Азербайджана на мероприятии международного уровня. С полной уверенностью можно сказать, что этими некомпетентными и нелогичными действиями Никол Пашинян поставил себя в смешное положение не только на международной арене, но и в своей стране. Армянское общество вновь испытывает стыд и срам.

Сахиль Керимли,

заместитель главного редактора АМИ Trend