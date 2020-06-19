Сахиба Гафарова: Премьер Армении вновь оказался беспомощным перед мировым сообществом

БАКУ/Trend/ - Вчера был проведен Саммит стран Восточного партнерства в формате видеоконференции. Азербайджан подписал документ о стратегическом партнерстве с 9 странами ЕС.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

Она напомнила, что на вчерашнем саммите глава государства подчеркнул, что Азербайджан на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом, и 90 процентов текста уже согласовано: «Поэтому проведение Саммита в такое время очень значимо с точки зрения дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и ЕС».

Гафарова отметила, что значимым моментом в выступлении Президента Азербайджана стало очередное разоблачение премьера Армении: «Глава государства еще раз донес до мировой общественности решительную и справедливую позицию страны по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев открытым текстом подчеркнул, что вместо соблюдения резолюций СБ ООН, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Премьер-министр Армении пытается свести на нет суть и формат переговоров. Перед неопровержимыми фактами и доказательствами, озвученными Президентом Азербайджана, премьер-министр Армении вновь предстал беспомощным перед международной общественностью».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)