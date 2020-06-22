Азай Гулиев: Президент Ильхам Алиев вновь поставил премьера Армении в неловкое положение

БАКУ/Trend/ - Саммит стран Восточного партнерства, проведенный 18 июня, запомнился важными моментами для Азербайджана и защитой особо значимых важных принципов. В то же время на саммите мы стали очевидцами того, как Президент Азербайджана решительно и принципиально защищал национальные интересы, вновь поставив в неловкое положение премьера Армении.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, глава государства, подчеркнув, что все мировые страны и международные организации признают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ, осудил захватническую Армению в невыполнении общепринятых резолюций, опирающихся на международное право, и еще раз заявил, что Нагорный Карабах – это Азербайджан!

«Как всегда, вновь Никол Пашинян прибег к дешевому шоу, чтобы заработать баллы среди общественности, и расположить к себе недовольный им народ. Сначала он стал клеветать на Азербайджан, затем стал высказывать абсурдные мнения о расизме, и даже неуместно коснулся помилования Рамиля Сафарова. Но Президент Ильхам Алиев четко ответил Пашиняну, напомнив о террористической сущности Армении, посоветовав ему не говорить, когда речь идет о гуманизме и человечности, напомнил о террористическом акте в парижском аэропорту Орли, совершенном человеком по фамилии Карапетян, который впоследствии был экстрадирован в Армению, и помилован Президентом Армении. В заключение Президент Азербайджана рекомендовал Пашиняну «сидеть тихо», когда идут обсуждения по таким вопросам. Известно, что в дипломатии и политике выражение «сиди тихо» унизительно для противоположной стороны, но на этот раз Пашинян его заслужил. Это было не только укором, но и позором для премьера Армении на глазах у всего мира. После «пощечины», полученной в феврале этого года в Мюнхене, ожидалось, что Пашинян от стыда больше не осмелится вступить в дебаты с Ильхамом Алиевым. Но, видимо, не имеющий представления о дипломатии и последовательно допускающий грубые ошибки дилетант Пашинян не будет довольствоваться одними дипломатическими ударами…», - отметил Гулиев.

Напомним, что 18 июня состоялся Саммит стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

В Саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)