Назначение Самвела Бабаяна "главой" "Совбеза" незаконного режима еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством - политолог

БАКУ /Trend/ - Назначение военного преступника Самвела Бабаяна "главой" т.н. "Совета безопасности" марионеточного режима, созданного в оккупированном Нагорном Карабахе, еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, героизация военных преступников и террористов является одной из главных составляющих государственной политики Армении.

"Что касается конкретно Самвела Бабаяна, то мы знаем его по военным преступлениям, совершенным во время Карабахской войны. Родившийся в Ханкенди Самвел Бабаян с 1988 года был активным участником сепаратистского движения "Миацум", требовавшего присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Как видно, при подборе кадров Пашинян, выступивший ранее с пресловутым изречением «Карабах - это Армения», по-прежнему руководствуется мировоззрением агрессора. В 1990-х годах Самвел Бабаян принимал активное участие в военных операциях против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Он непосредственно руководил убийствами азербайджанского гражданского населения, а также военнослужащих, которые защищали азербайджанскую землю. Назначение военного преступника Самвела Бабаяна на высокий пост незаконного режима еще раз подтверждает, что Армения проводит деструктивную политику, которая не способствует миру и безопасности в регионе. В очередной раз становится ясно, что армянское государство ни в малейшей степени не изменило свою сущность, и за любым шагом этой страны в связи с Нагорным Карабахом стоит задача легитимизировать факт оккупации. Страна-агрессор, которая опозорила себя перед всем миром этим омерзительным намерением, должна понимать, что ни так называемые "выборы", ни "политическая активность" в этом направлении не дадут результата. Конфликт может быть урегулирован только в соответствии с международным правом в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Документ, принятый Европарламентом 11 июня 2020 года, еще раз доказал, что политика агрессии Армении отвергается всем мировым сообществом", - сказал Ахмедли.

Как отметил политолог, согласно международному праву, Самвел Бабаян должен ответить перед азербайджанским правосудием за военные преступления, совершенные в Нагорном Карабахе, а также должен предстать за это перед международным судом.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что назначение лица, руководившего убийствами азербайджанцев, на высокую должность в т.н. "НКР", еще раз показывает, что армянская сторона заинтересована в сохранении статус-кво в конфликте", - добавил Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)