Заседание Милли Меджлиса перенесено
БАКУ/Trend/ - Результаты тестов депутатов Милли Меджлиса Азербайджана в связи с коронавирусной инфекцией, проведенных 21 июня, станут известны 23 июня, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на парламент.
Поэтому внеочередное заседание, запланированное на 23 июня, перенесено.
О новой дате заседания будет сообщено заранее.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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