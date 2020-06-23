Земли, подпадающие под строительство Бакинской пригородной ж/д, будут приобретены для государственных нужд

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" установлен органом, скупающим для государственных нужд земли, подпадающие под строительство Бакинской пригородной железной дороги, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" поручено осуществить подготовительные меры по приобретению для государственных нужд земель, подпадающих под строительство Бакинской пригородной железной дороги в соответствии с требованиями закона "О приобретении земель для государственных нужд", и представить предложения об этом Кабмину Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)