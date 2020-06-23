В Азербайджане введены штрафы в отношении СМИ за нарушение правил государственного языка
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал закон о внесении изменения в Кодекс об административных проступках.
Как сообщает во вторник Trend, согласно изменению, в Кодекс добавлена статья 533-1, которая за нарушение норм государственного языка в СМИ и на рекламных носителях предусматривает наложение административного штрафа в отношении физических лиц в размере от 100 до 200 манатов, должностных лиц - от 300 до 400 манатов, в отношении юридических лиц - от 500 до 1000 манатов.
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