На продолжение строительства Гянджинского государственного драмтеатра выделены 13,8 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства Гянджинского государственного драматического театра.

Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства нового здания Гянджинского государственного драматического театра на 500 мест из суммы, указанной в подпункте 1.53.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)", Исполнительной власти Гянджи выделяются 13,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.