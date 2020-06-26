БАКУ /Trend/ - В пятницу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, министры обсудили текущую ситуацию в связи с глобальной пандемией, меры, предпринятые для борьбы с новым коронавирусом, а также вопросы международной солидарности и сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о различных аспекты двусторонних отношений, в том числе о перспективах сотрудничества в политической, экономической, торговой и других областях.

Министр иностранных дел Эстонии подтвердил поддержку независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Говоря о председательстве Эстонии в Совете Безопасности, министр Эльмар Мамедъяров отметил в этой связи встречу на высоком уровне по формуле Аррии на тему «75 лет после окончания Второй мировой войны в Европе - извлеченные уроки и ответственность Совета Безопасности».

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.