Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила обращение спецпредставителю ООН Анджелине Джоли
БАКУ/Trend/ - Заведующая отделом по международным связям Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Айбениз Исмайлова от имени женщин общины направила обращение спецпредставителю Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев Анджелине Джоли в связи с 20 июня – Всемирным днем беженцев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общину.
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