Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила обращение спецпредставителю ООН Анджелине Джоли (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Заведующая отделом по международным связям Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Айбениз Исмайлова от имени женщин общины направила обращение спецпредставителю Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев Анджелине Джоли в связи с 20 июня – Всемирным днем беженцев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общину.

В обращении говорится: «В Азербайджане более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Этих людей объединяет одна судьба - оккупация Арменией азербайджанских земель. Около 30 лет Азербайджан страдает от захватнической и оккупационной политики Армении. Несмотря на то, что уже 25 лет как объявлен режим прекращения огня, периодически на линии фронта происходят краткосрочные военные действия, погибают и получают ранения военнослужащие, иногда в зонах конфликта теряют жизни и мирные жители. За первые пять лет войны на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией, беженцами стали около одного миллиона людей. Один миллион людей, чьи города, районы и села оккупированы, вынуждены были разместиться в безопасных регионах Азербайджана».