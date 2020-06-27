Хикмет Гаджиев: Более 130 стран мира поддержали инициативу Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
БАКУ /Trend/ - Более 130 стран мира поддержали инициативу Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.
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Хикмет Гаджиев: Более 130 стран мира поддержали инициативу Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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