Радикальная оппозиция заразила себя вирусом предательства - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.
Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
Лента новостей
Евгений Михайлов: Инициатива Президента Ильхама Алиева - сильный ход лидера с высокой дипломатической выучкой
В Азербайджане к административной ответственности привлечены свыше 2 тыс участников дорожного движения
TRACECA: Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам
Кямран Байрамов: Проводимая Президентом Азербайджана успешная внешняя политика еще больше повышает авторитет страны в мире
Субхан Талыблы: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана
Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой