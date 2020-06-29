Продлен срок вступления в силу закона "О медиации"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об изменениях в закон " О медиации".
Пункты 3.2, 28 и 20 этого закона и связанные с этими пунктами положения вступят в силу с 1 января 2021 года.
Отметим, что закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года.
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