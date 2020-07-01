Лейла Абдуллаева: В основе напряженности в регионе, противостояния и вражды стоит захватническая политика Армении

БАКУ /Trend/ - Армении хорошо известно, что понятия «карабахский народ» не существует.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию, распространенную МИД Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Абдуллаева отметила, что МИД Армении распространил официальную информацию о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, проведенной 30 июня в формате видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

"Как сообщалось ранее, в ходе встречи министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности и инфраструктурных изменениях, проводимых Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Он также подчеркнул, что провокационные действия Армении служат обострению риторики. Информация, распространенная МИД Армении в связи с проведенной встречей, в очередной раз подтверждает полностью необоснованную позицию, которую традиционно демонстрирует страна-агрессор. Ясно, что в основе напряженности в регионе, обострившейся риторики, противостояния и вражды стоит захватническая политика Армении, удержание под военной оккупацией международно признанных территорий Азербайджана и осуществление на этих территориях этнической чистки в отношении многочисленных азербайджанцев. Что касается обязательства готовить население к миру, Армения для его соблюдения должна вывести свои оккупационные войска из Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, и не препятствовать возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли. Что касается выражения «карабахский народ», которое упоминает МИД Армении, то всем, в том числе и самой Армении, хорошо известно, что такого понятия не существует", - сказала она.