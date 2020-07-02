Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО)

Политика 2 июля 2020 15:54 (UTC+04:00)
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прошли учения с боевыми стрельбами реактивных ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Image
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Image
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Image
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Image
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Image
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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