Проведены боевые стрельбы ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Прошли учения с боевыми стрельбами реактивных ракетно-артиллерийских подразделений Отдельной Общевойсковой армии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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