Состоялась презентация совместного доклада "Сценарии развития Азербайджана после пандемии"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские и российские эксперты обсудили сценарий развития Азербайджана после пандемии.

Как сообщает Trend, в Политологическом центре "Север - Юг" в формате видеоконференции прошла презентация доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)", подготовленного руководителем спецпроектов "Каспийского экспертного клуба", заместителем генерального директора агентства Trend Гюльнарой Мамедзаде и научным сотрудником Института экономики Российской академии наук (РАН) Александром Караваевым.

В обсуждениях приняли участие депутат Милли Меджлиса Азербайджана Арзу Нагиев, глава экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, главный редактор медиа-компании Day.Az Эмин Алиев, а также известные российские аналитики и эксперты Константин Тасиц, Вячеслав Сутырин и другие. Участники дискуссии провели обмен мнениями по представленным авторами выводам и поделились собственным видением перспектив развития социально-экономической, политической ситуации в Азербайджане и актуальных направлений взаимодействия России и Азербайджана с целью эффективного преодоления негативных эффектов глобальных вызовов.

Вызов COVID-19 стал своего рода триггером новых политэкономических факторов, обрушив сложившийся статус-кво в глобальной экономике, переведя повседневную управленческую и политическую деятельность в режим чрезвычайной ситуации в большинстве стран мира.

Парадокс в том, что пандемия стала катализатором новых технологических решений в плоскости экономики и управления, одновременно создав определенные барьеры в торговле, логистике, свободе перемещения граждан. Наблюдаются постепенные изменения международной среды и формирование новых экономических режимов, характеризующихся повсеместной экономией ресурсов: людских, финансовых, энергетических.

В докладе "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)" авторы описывают текущие процессы и и рассматривают возможные сценарии посткризисного развития Азербайджана.