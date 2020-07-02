Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку, сообщает в четерг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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