Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку, сообщает в четерг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)