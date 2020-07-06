Воинские части азербайджанской армии провели учения в ночное время в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В воинских частях азербайджанской армии, дислоцированных в прифронтовой зоне, проведены тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
В рамках учений подразделения выполняли различные боевые задачи в ночное время.
Привлеченные к учениям подразделения, выполнив стрельбы из различных видов оружия, уничтожили цели условного противника.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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