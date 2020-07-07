Президент Ильхам Алиев: Когда мы оказались перед выбором, наш выбор был однозначным и непоколебимым: здоровье людей находится на первом плане, экономика – на втором

БАКУ /Trend/ - Когда мы оказались перед выбором, наш выбор был однозначным и непоколебимым: здоровье людей находится на первом плане, экономика - на втором.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Мы начали год с очень большими надеждами, большими планами. В первые месяцы года наши экономические показатели были достаточно высокими. Мы считали, что 2020 год станет первым годом, который принесет прекрасные результаты благодаря проводимым в последнее время реформам. Но, конечно, пандемия вмешалась во все наши планы, и мы сознательно предприняли очень жесткие ограничительные меры, в том числе в области торговли, других сферах. Мы предполагали, что наша экономика будет переживать спад. По итогам пяти месяцев спад в экономике Азербайджана составил 1,7 процента. Через несколько дней, наверное, станут известны итоги шести месяцев. Но знаете, это будет восстановлено. Поэтому еще раз хочу сказать, когда мы оказались перед выбором, наш выбор был однозначным и непоколебимым: здоровье людей находится на первом плане, экономика - на втором", - заявил глава государства.

Но, несмотря на это, мы не отложили, не сократили ни один социальный проект, отметил он. "Напротив, социальные проекты, реализованные в нынешнем году по линии бюджета, более впечатляющие, чем в прошлом году. К примеру, проекты, касающиеся наиболее уязвимых слоев, в нынешнем году осуществляются в большем объеме. Так, в этом году будет построено рекордное количество зданий для вынужденных переселенцев, более 7 тысяч семей переселенцев будут обеспечены новыми квартирами. В этом году будет сдано рекордное количество квартир - 1500 - для семей шехидов, обычно ежегодно предоставляется примерно 700-800 квартир. Военнослужащим, безупречно отслужившим в армии двадцать лет, в этом году планируется предоставить более 400 квартир. Мы увеличили число тех, кто получает адресную социальную помощь. Эта цифра приближается примерно к 85 тысячам - 85 тысяч семей, то есть, более 300 тысяч человек. Реализованы другие важные социальные проекты. Как вам известно, для поддержки безработных, а также неформально занятых, оказания материальной помощи людям, работающим в пострадавших от пандемии сферах, и в других целях предусмотрены средства в размере около 3 миллиардов манатов, часть из них уже израсходована", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.