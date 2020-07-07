Президент Ильхам Алиев: У нас есть достаточно сигналов о том, что некоторые политические деятели, члены правительства ряда европейских стран проявляют особое отношение к Армении

БАКУ /Trend/ - У нас есть достаточно сигналов о том, что некоторые политические деятели, депутаты, члены правительства ряда европейских стран проявляют особое отношение к Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Армянское лобби защищает Армению во всех организациях. Я лично видел это как руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы. То есть, Армения полностью оставалась вне критики. В то время проармянски настроенные депутаты и богатые армяне - уроженцы европейских стран, используя все возможности, финансовые возможности, защищали Армению от любой критики. Нарушение прав человека и демократии в Армении не является делом сегодняшнего дня. В Армении никогда не было демократии. Армения сразу после формирования как независимая страна показала свою истинную сущность. Фашисты, учинившие Ходжалинский геноцид, не могут быть демократами. Страна, зарящаяся на чужие земли, оставившая без крова миллион человек, не может быть демократической. Они нарушили элементарные права миллиона граждан Азербайджана и проживающих в Армении азербайджанцев", - сказал глава государства.

По его словам, однако те, что покровительствуют армянам, в первую очередь, армянское лобби, его деньги, а также грязная лоббистская деятельность правительства Армении в Европе всегда защищали их от этой критики. "По существу это не лоббистская, а коррупционная деятельность. Считаю, что в Европе необходимо обстоятельно расследовать эту деятельность. У нас есть достаточно сигналов о том, что некоторые политические деятели, депутаты, члены правительства ряда европейских стран проявляют особое отношение к Армении. Есть люди, сотни раз посещавшие Карабах. Все мы хорошо понимаем, что за этим стоит. Поэтому пусть правоохранительные органы Европы расследуют данный вопрос, "вклад" правительства Армении в распространение коррупции в Европе и, конечно, лицемерную политику Армении, так как она каждому силовому центру врет, что хочет его слушать. Оно хочет сидеть на нескольких стульях. До сих пор это ей удавалось. Она хочет эксплуатировать фальшивую историю, вымышленные "события" столетней давности - геноцид. Хочет показать себя жертвой, многострадальным народом. Хотя все хорошо знают, что армяне совершили геноцид против нас. Вот основные факторы", - заявил Президент Ильхам Алиев.