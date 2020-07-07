Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем от Минской группы других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их

Политика 7 июля 2020 05:06 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем от Минской группы других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их

БАКУ /Trend/ - Что касается заявления Минской группы, то мы ожидаем от них других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Премьер-министр Армении говорит: "Карабах - это Армения". Я отвечаю на это, причем как следует. Но почему Минская группа не отвечает на это? Почему не отвечает, что это выражение по существу полностью нарушает суть переговоров, сформированных Минской группой, фактически делает их бессмысленными. Сопредседатели Минской группы отреагировали на это адекватно? Нет! Армянская сторона уже два года пытается изменить формат переговоров и заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры с вымышленными, фиктивными "лидерами" пресловутого Нагорного Карабаха. На это дается адекватный ответ? Нет. Дается некоторыми абстрактными словами, чтобы угодить и вашим, и нашим. Но это время уже прошло. Мы требуем ясности. Кем предпринимаются эти шаги? Арменией. Мы привержены формату переговоров, берем за основу их суть. Конечно, далеко не все нас в ней устраивает. Но мы сказали, что нас устраивает и что не устраивает. А что делает Армения? Заявляя "Карабах - это Армения", полностью перечеркивает суть переговоров", - сказал глава государства.

По его словам, мысли о необходимости изменения формата переговоров делают их бессмысленными. "То есть, на это должна быть адекватная реакция или нет?! Фиктивный президент надуманной Нагорно-карабахской республики, не избранный в результате фиктивных выборов, проводит в Шуше церемонию инаугурации. На это дается адекватный ответ? Ведь это открытая провокация. До сих пор никем не признанный криминальный нагорно-карабахский режим провел несколько "выборов", торжества в Шуше. Почему на это нет адекватной реакции? Почему не говорится о том, что это - провокация, за которую Армения будет нести ответственность. Об этом говорю я. Но должны говорить они, если хотят, чтобы вопрос был разрешен мирным путем. Каков основной тезис их заявления - военный вариант невозможен. Кто сказал? Откройте Устав ООН и посмотрите, имеют страны право на самооборону или нет? Кем вы себя возомнили?! Вы выше ООН?! Вы выше Устава ООН?! В таком случае скажите: мы, сопредседатели Минской группы, считаем, что тезис, отраженный в Уставе ООН, - ошибочный. Ведь всему есть предел. Поэтому мы ожидаем от них более серьезных, конкретных и целенаправленных заявлений. Армения проводит незаконное заселение на оккупированных землях. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Членам наших делегаций во всех международных организациях дано указание: этот вопрос должен стать вопросом номер один в их повестке дня. Выступают сопредседатели Минской группы с заявлением по данному вопросу или нет?! Последняя миссия ОБСЕ по изучению фактов побывала на оккупированных землях 10 лет назад. Прошло десять лет. В последние несколько лет мы настойчиво говорим им, что должна быть направлена новая миссия. За эти 10 лет Армения привезла туда армян из Сирии и других мест и насильно удерживает их там, меняет исторические названия наших городов, строит на оккупированных землях церкви. То есть, завтра скажет, что это - армянская земля. Мы неоднократно говорили им. Есть реакция? Нет! Неужели за 10 лет нельзя было направить миссию по изучению фактов? Не хотят. Что они увидят, приехав туда?! Увидят, что идет заселение. Но 10 лет назад они отразили это в своем докладе. Наверное, сейчас не хотят отражать. Минская группа выступала с заявлением об этом? Нет! Знаете, мы сейчас проявляем терпение и стараемся быть конструктивными. Но сегодня переговорный процесс практически не идет. Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения. Это просто показывает, что Минская группа как бы действует. Но сколько можно? Быть действующим означает действовать. Я говорил, что мы не будет проводить переговоры ради имитации. Мы хотим вести переговоры по существу. Сейчас они придумали выражение "субстантивные переговоры". Они сами придумали это выражение, его суть понятна - да, не меняя формата переговоров по существу и не дополняя имеющийся на столе предмет переговоров. В этом случае мы, конечно, будем участвовать в переговорах. В противном случае не будет никакой необходимости в проведении бессмысленных переговоров. Именно этого мы ожидаем от Минской группы и твердо стоим на своей позиции. Справедливость на нашей стороне. Мы доказали нашу правоту как на международных аренах, так и на поле боя, и пусть никто не забывает об апрельских боях", - заявил Президент Ильхам Алиев.

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